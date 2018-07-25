В День физкультурника перекроют площадь Старый Торг и шесть улиц 

День физкультурника Калуга отметит олимпийской зарядкой, которая пройдет на площади Старый Торг. В ней, как ожидается, примут участие около 800 человек. Зарядка начнется в 10.00, но площадь будет закрыта для автотранспорта уже в 8.30. Помимо этого, согласно постановлению, подписанному городским головой Дмитрием Разумовским и опубликованному на официальном сайте горуправы, 11 августа будут частично перекрыты шесть улиц и переулков, примыкающих к площади Старый Торг — улица Ленина (от улицы Карпова), Гостинорядский переулок (от улицы Кропоткина), улица Кутузова (от Первомайской), улица Баженова (от улицы Марата), Воробьевская и Набережная (от улицы Красная гора). Ограничения для автотранспорта будут действовать до 11.30. На тех улицах, где они вводятся, будут установлены временные дорожные знаки.