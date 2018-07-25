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В Ростове на шесть недель закроют движение по трем центральным улицам
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В Ростове на шесть недель закроют движение по трем центральным улицам 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ограничения будут действовать 15 августа по 30 сентября
В середине августа в центре донской столицы начнут ремонт теплотрасс. Из-за этого три центральные улицы будут закрыты для транспорта.
Проезд будет закрыт на следующих участках:
переулок Соборный от улицы Тургеневской до Ульяновской;
улица Петровская от улицы Журавлева до переулка Крепостной;
улица Максима Горького от переулка Газетный до Семашко (северная сторона).
— Ограничения будут действовать с 15 августа по 30 сентября, — сообщили в пресс-службе администрации Ростова.
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