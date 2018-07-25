В Ростове на шесть недель закроют движение по трем центральным улицам

Ограничения будут действовать 15 августа по 30 сентября

В середине августа в центре донской столицы начнут ремонт теплотрасс. Из-за этого три центральные улицы будут закрыты для транспорта.

Проезд будет закрыт на следующих участках:

переулок Соборный от улицы Тургеневской до Ульяновской;

улица Петровская от улицы Журавлева до переулка Крепостной;

улица Максима Горького от переулка Газетный до Семашко (северная сторона).

— Ограничения будут действовать с 15 августа по 30 сентября, — сообщили в пресс-службе администрации Ростова.