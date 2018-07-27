В день матча «Ростова» с «Ахматом» на городских улицах ограничат движение

Движение ограничат в день матча с 23:00 до 1:00 В донской столице из-за первого матча чемпионата России по футболу сезона 2018/19 ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает Департамент транспорта Ростова-на-Дону. 28 июля в Ростове сыграют ФК «Ростов» и «Ахмат».

— Движение ограничат на Левобережной от кольца на Южном подъезде проспекта до съезда с Ворошиловского моста. Ограничение будет действовать также на Восточном шоссе от кольцевой развязки на Южном подъезде до Ворошиловского моста, — уточнили в пресс-службе мэрии.

С западной стороны подъезд к стадиону «Ростов Арена» будет запрещен.

Улицы перекроют с 23:00 до 1:00 следующего дня 29 июля, 11 и 19 августа. Кроме того, с 18 августа 8:00 до 20:00 запретят парковку на проспекте Буденновском от Нансена до Фрунзе

Первый матч нового сезона РФПЛ пройдет 28 июля. Игра «Ростов» — «Ахмат» начнется в 21:30. Добраться до него болельщики смогут автобусами маршрутов № 75, 39, а также маршрутными такси № 49, 77, 92. Рядом со стадионом будет работать парковка на 3 тысячи парковочных мест. В этот же день четыре автобуса №39 из пяти будут ходить по укороченной схеме — до остановки «Городской пляж».

Кроме того, в день игры продлят время работы общественного транспорта. Автобусы № 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99 будут ходить до 1:00 следующего дня.