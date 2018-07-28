Стартует чемпионат России по футболу

В первый день национального первенства, 28 июля, сыграют сразу три матча: «Урал» — «Анжи», «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Ахмат». Болельщики, воодушевленные игрой сборной России на прошедшем чемпионате мира, будут ждать подвигов и в российском турнире премьер-лиги — каждый от своей команды, считают многие эксперты.

Евгений Ловчев обозреватель газеты «Советский спорт», футболист, заслуженный мастер спорта России «Мы провели очень хороший и очень показательный чемпионат, и хотелось бы, чтобы это перешло и на чемпионат России. Во-первых, я уверен, что всех ребят, которые играли в сборной, будут встречать аплодисментами. Другое дело, как будут провожать с футбольного поля. Если говорить о первых матчах, „Урал“ — „Анжи“, думаю, „Анжи“, который практически вылетел в прошлом году, но из-за того, что „Амкар“ снялся с соревнований, их оставили, они все-таки менее состоятельные, „Урал“ посильнее. „Спартак“ будет играть с „Оренбургом“. „Спартак“ недавно стал чемпионом, потом провалился в прошлом году. Мне кажется, „Спартак“ задолжал и за прошлый год болельщикам. Болельщики придут, будет полный стадион, а это значит, что „Спартак“, самое главное, должен забить, и тогда сразу развалится оборона соперников, потому что они раскроются. Мне кажется, „Спартак“ это сможет сделать. А „Ростов“ — „Ахмат“ — это приблизительно равные команды. Мне кажется, здесь будет зависеть от ошибки какого-то конкретного защитника, но то, что уже второй год в „Ростове“ работает Карпин и играют в Ростове, на новом стадионе, это все-таки большое подспорье, поэтому думаю, что ростовчане хоть в мяч, но должны выиграть».

Первыми встретятся «Урал» — «Анжи», матч начнется в 16:30. «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом» в 19:00, а «Ростов» примет грозненский «Ахмат» у себя на поле в 21:30.