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На семи московских улицах появились новые выделенные полосы
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На семи московских улицах появились новые выделенные полосы 

Мир24 1 час назад
В Москве еще на семи улицах появились участки выделенных полос для городского общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает М24.
Право приоритетного проезда получили 17 автобусных маршрутов, которые смогут курсировать согласно расписанию и без задержек. По словам Ликсутова, скорость движения вырастет на 50%, и пассажиры будут экономить в пути 15 минут.
Участки выделенных полос появились в частности на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской, Баррикадной, улицах Солянка, Волхонка и в Солянском проезде, уточняется на портале мэра и правительства Москвы. Их общая протяженность достигает двух километров.
Заммэра подчеркнул, что новые выделенные полосы вводят только на тех улицах, где общественный наземный транспорт больше всего нуждается в приоритетном проезде.
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