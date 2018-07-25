На семи московских улицах появились новые выделенные полосы

Москве еще на семи улицах появились участки выделенных полос для городского общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает М24.

Право приоритетного проезда получили 17 автобусных маршрутов, которые смогут курсировать согласно расписанию и без задержек. По словам Ликсутова, скорость движения вырастет на 50%, и пассажиры будут экономить в пути 15 минут.

Участки выделенных полос появились в частности на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской, Баррикадной, улицах Солянка, Волхонка и в Солянском проезде, уточняется на портале мэра и правительства Москвы . Их общая протяженность достигает двух километров.

Заммэра подчеркнул, что новые выделенные полосы вводят только на тех улицах, где общественный наземный транспорт больше всего нуждается в приоритетном проезде.

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