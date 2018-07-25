Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин предложил создать комплексную программу развития районов Москвы с учётом каждого из них. Такую инициативу он озвучил в ходе встречи со своими доверенными лицами. При этом Собянин подчеркнул, что основные положения такой программы должны быть выработаны на основании предложений самих горожан и включать в себя развитие учреждений культуры, спортивных объектов, создание и обновление объектов здравоохранения и так далее. Ранее Сергей Собянина заявлял, что его предвыборная программа будет сформирована к августу на основе пожеланий москвичей. Она будет построена на трёх основных темах — транспорт, экология и социальная политика.