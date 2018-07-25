График движения поездов Рижского и Курского направлений МЖД временно изменится

В связи с проведением ремонтных работ на станции «Подмосковная» (о.п. Ленинградская) с 28 на 29 июля, с 4 на 5, с 11 на 12, и с 18 на 19 августа корректируются расписания Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, сообщается на сайте «Центральной ППК».

«Отменены полностью поезда: 6454/6453 Люблино — Нахабино . Время отправления со станции «Люблино» — 5:05; №6600 Нахабино — Москва (Рижский вокзал). Время отправления со станции «Нахабино» — 4:55; №6310/6309 Нахабино — Подольск . Время отправления со станции «Нахабино» — 6:00; №6364/6363 Подольск — Нахабино. Время отправления из Подольска — 9:35; №6602 Нахабино — Москва (Рижский вокзал). Время отправления со станции «Нахабино» — 7:14», — говорится в сообщении.

Также отменены поезда на участке Дедовск — Люблино — Дедовск: №6456/6455 Серпухов — Дедовск, время отправления со станции «Серпухов» — 3:58. В указанный период проследует только до станции «Люблино»; №6404/6403 Дедовск — Серпухов. В указанный период будет отправляться со станции «Люблино» в 7:20. Далее проследует по расписанию.

Отменены на участке Нахабино — Люблино — Нахабино: № 6464/6463 Серпухов — Нахабино, время отправления со станции «Серпухов» — 5:41. В указанный период проследует только до станции «Люблино»; №6402/6401 Нахабино — Чехов . Будет отправляться со станции «Люблино» в 6:37. Далее проследует по расписанию; №6470/6469 Львовская — Нахабино, время отправления со станции «Львовская» — 6:58. Проследует только до станции «Люблино»; №6408/6407 Нахабино — Львовская. Будет отправляться со станции «Люблино» в 8:53. Далее проследует по расписанию; №6416/6415 Нахабино — Подольск. В указанный период будет отправляться со станции «Люблино» в 10:00. Далее проследует по расписанию.

Кроме того, отменены поезда на участке Новоиерусалимская — Люблино — Новоиерусалимская: №6466/6465 Щербинка — Новоиерусалимская, время отправления со станции «Щербинка» — 7:00. В указанный период проследует только до станции «Люблино»; №6422/6421 Новоиерусалимская — Царицыно. В указанный период будет отправляться со станции «Люблино» в 9:49. Далее проследует по расписанию.

Также отменен поезд на участке Москва (Курский вокзал) — Нахабино: №7004/7003 Москва Курская — Шаховская. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 10:28. Далее проследует по расписанию.

Отменены на участке Москва (Рижский вокзал) — Нахабино — Москва (Рижский вокзал): №6102 Волоколамск — Москва (Рижский вокзал), время отправления со станции «Волоколамск» — 3:34. В указанный период проследует только до станции «Нахабино»; №6002 Шаховская — Москва (Рижский вокзал), время отправления со станции Шаховская — 4:11. Проследует только до станции Нахабино; №6200 Румянцево — Москва (Рижский вокзал), время отправления со станции Румянцево — 5:23. Проследует только до станции «Нахабино»; №6001 Москва (Рижский вокзал) — Шаховская. Будет отправляться со станции Нахабино в 6:26. Далее проследует по расписанию; №6201 Москва (Рижский вокзал) — Румянцево. Будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:40. Далее проследует по расписанию.

Также отменены поезда №6205 Москва (Рижский вокзал) — Румянцево. Будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:44. Далее проследует по расписанию; №6003 Москва (Рижский вокзал) — Шаховская. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:54. Далее проследует по расписанию; №6207 Москва (Рижский вокзал) — Румянцево. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 8:38. Далее проследует по расписанию.

Помимо этого, отменены поезда на участке Подольск — Нахабино — Подольск: №6312/6311 Новоиерусалимская — Подольск, время отправления со станции «Новоиерусалимская» — 6:05. В указанный период проследует только до станции «Нахабино»; №6358/6357 Подольск — Волоколамск. В указанный период будет отправляться со станции «Нахабино» в 8:11. Далее проследует по расписанию.

Отменен поезда на участке Нахабино-Царицыно: №7164/7163 Волоколамск — Царицыно, время отправления со станции «Волоколамск» — 5:24. В указанный период проследует только до станции Нахабино.