Ещё
Вестибюли трёх станций метро закрыли на выходые
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вестибюли трёх станций метро Москвы закрыли на ремонт до 30 июля 

RT на русском 50 минут назад
Фото: mos.ru
Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закрыли на ремонт до 30 июля, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Это «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская». 28 и 29 июля там проведут ремонтные работы.
Войти в метро и выйти в город можно через противоположные вестибюли или близлежащие станции.
На станции «Люблино» закрыли южный вестибюль, на «Новогиреево» — восточный, на «Третьяковской» — объединённый вестибюль и прилегающий подуличный переход на улице Большая Ордынка.
Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Ранее Newinform сообщало, что станцию метро «Нижняя Масловка» планируют открыть в Москве в 2019 году.
RT на русском: последние новости
Власти Москвы намерены предоставить «Дому-2» новую площадку На Калужском шоссе в Москве открыли движение по разворотному тоннелю В Нижнем Новгороде до 1 октября закрыли выход из метро рядом с Московским вокзалом
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграница не светит: что будет с визами для россиян95
Россияне остались без «кровавой Луны»210
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание43
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко221
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение