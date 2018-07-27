Вестибюли трёх станций метро закрыли на выходые

Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закрыли на ремонт до 30 июля, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
Это «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская». 28 и 29 июля там проведут ремонтные работы.
Войти в метро и выйти в город можно через противоположные вестибюли или близлежащие станции.
На станции «Люблино» закрыли южный вестибюль, на «Новогиреево» — восточный, на «Третьяковской» — объединённый вестибюль и прилегающий подуличный переход на улице Большая Ордынка.
Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
Ранее Newinform сообщало, что станцию метро «Нижняя Масловка» планируют открыть в Москве в 2019 году.