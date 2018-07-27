Вестибюли трёх станций метро закрыли на выходые

Вестибюли трёх станций метро Москвы закрыли на ремонт до 30 июля

Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закрыли на ремонт до 30 июля, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.

Это «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская». 28 и 29 июля там проведут ремонтные работы.

Войти в метро и выйти в город можно через противоположные вестибюли или близлежащие станции.

На станции «Люблино» закрыли южный вестибюль, на «Новогиреево» — восточный, на «Третьяковской» — объединённый вестибюль и прилегающий подуличный переход на улице Большая Ордынка.

Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.