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Более 30 станций метро построят в Москве после 2023 года
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Более 30 станций метро построят в Москве после 2023 года 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Москва центр
Более 30 станций метро может быть построено в столице после 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Речь идёт, в частности, о строительстве двух новых линий — Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Предполагается, что длина Рублёво-Архангельской линии подземки может составить восемь станций. Бирюлёвская линия соединит станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца, станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и поселение Рязановское. Всего на ней могут построить 16 станций. Кроме того, после 2023 года столичное метро планируется дотянуть до Троицка. Марат Хуснуллин также напомнил, что в ближайшие пять лет в Москве планируется построить 135 км линий и 58 новых станций метро.
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