30 бассейнов планируется построить в Москве в ближайшие годы 

Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра нового спортивного центра с бассейнами на Гребном канале в Крылатском. Он отметил, что около 30 бассейнов уже было построено в Москве за последние годы, и работа в этом направлении будет продолжена. Мэр также выразил надежду, что новый комплекс на Гребном канале будет востребован не только среди гребцов, но и среди других горожан. В здании нового спортцентра расположены два бассейна, зал для «сухого» плавания, тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна и буфет. В центре проводятся как учебные занятия для спортсменов, так и физкультурно-оздоровительные занятия со всеми желающими.