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В Москве построят 30 бассейнов
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В Москве планируется построить около 30 бассейнов в ближайшие годы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Около 30 бассейнов планируется построить в Москве в ближайшие годы, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового спортивного центра с бассейнами на Гребном канале в Крылатском.
"Бассейнов у нас в Москве маловато, дефицит, поэтому в последние годы мы построили 30 бассейнов, в ближайшие годы запланировано еще 30 бассейнов — университетские, школьные, спортивные", — сказал градоначальник.
Он также выразил надежду, что новый комплекс на Гребном канале будет востребован не только среди гребцов, но и среди других горожан.
"Мы в несколько этапов сделали реконструкцию Гребного канала — сами спортивные сооружения, спортивный корпус, трибуны и целый ряд других объектов, которые мы реконструировали в течение нескольких лет. Последний этап реконструкции — спортивный зал, бассейн", — отметил мэр.
Строительство спортивно-оздоровительного центра началось в мае 2016 года и завершилось в декабре прошлого года. В здании нового спортцентра расположены два плавательных бассейна, зал для "сухого" плавания, тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна, буфет и технические помещения.
С февраля текущего года в этом центре проводят учебные занятия для спортсменов-гребцов, учащихся спортивных школ и студентов, спортивные мероприятия, физкультурно-оздоровительную работу со всеми желающими, а также проходят соревнования федерального, регионального и муниципального уровней.
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