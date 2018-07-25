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Эксперты: жилье в новой Москве продается в 1,5 раза быстрее, чем в «старой»
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Эксперты: жилье в новой Москве продается в 1,5 раза быстрее, чем в «старой» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Новостройки в новой Москве продаются в 1,5 раза лучше, чем в «старой», 29% всех первичных квартир столицы в первом полугодии было реализовано в десяти жилых комплексах, расположенных на присоединенных территориях, говорится в сообщении риелторской компании «Метриум».
По ее данным, всего на присоединенных территориях ведутся продажи в 36 ЖК, а в «старой» Москве — в 321 ЖК. В трех наиболее успешных по продажам жилых комплексах новой Москвы с января по июнь было продано 13% от всех реализованных в Москве объектов, указывается в пресс-релизе.
"При этом по темпам продаж наиболее успешные проекты новой Москвы заметно превосходят лидирующие новостройки «старой» Москвы. В среднем в десяти самых продаваемых ЖК новой Москвы ежемесячно реализуется порядка 150 квартир, а в таких же комплексах «старой» Москвы — 98", — говорится в нем.
Прежде всего, спрос на новую Москву связан с более низкой ценой жилья в сравнении с остальными районами столицы, отмечается в сообщении.
По данным «Метриум», средняя стоимость квадратного метра в новостройках ТиНАО на протяжении последних трех с половиной лет не превышала 106 тысяч рублей. По итогам полугодия цена первичного жилья впервые за посткризисный период превысила 107 тысяч рублей за «квадрат», говорится в сообщении компании.
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