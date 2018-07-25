Москвичи стали чаще пользоваться прокатными велосипедами

«Мы видим большое развитие нашего велопроката. Хочу сказать, что на сегодняшний день в Москве (с начала сезона 2018 года) совершено более 2,3 млн поездок на городских велосипедах. Это почти в три раза больше, чем за весь 2015 год. Мы видим колоссальный рост востребованности и сейчас думаем, чтобы вместе с банком ВТБ, нашим партнером по городскому велопрокату, в следующем году увеличить количество станций», — сказал он.

В 2018 году в столице работает 430 станций велопроката, на которых расположено с 4,3 тыс. велосипедов и 260 электробайков. В прошлом году в городе действовало 380 станций велопроката.

Городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году.