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Собянин открыл в Крылатском новый спортивно-оздоровительный центр
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Собянин открыл в Крылатском новый спортивно-оздоровительный центр 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
За последние годы, по его словам, Москва обрела около 30 бассейнов. Однако, заметил мэр, столице их по-прежнему не хватает. Поэтому власти запланировали возвести еще 30 современных бассейнов. В Крылатском, например, открылся спортивно-оздоровительный центр сразу с двумя бассейнами. Один — для взрослых и второй, «лягушатник», для маленьких москвичей. Есть зал для так называемого «сухого плавания», где спортсмены-гребцы и воспитанники детско-юношеских школ занимаются на суше, и тренажерный зал.
Комплекс, рассказал Собянин, появился в рамках реконструкции Гребного канала. «Надеюсь, бассейном будут пользоваться не только спортсмены, но и жители города, — сказал мэр. — В целом мы завершили комплексную реконструкцию Гребного канала, где полностью обновили инфраструктуру для занятий на открытой воде. Появились новые спорт-сооружения и корпуса».
На Гребном канале, заметил Собянин, регулярно проходят спортивные соревнования международного, национального и регионального уровней. Летом — по академической гребле, гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон». Зимой — по сноуборду, лыжным гонкам и другим видам спорта.
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