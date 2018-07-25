Собянин открыл в Крылатском новый спортивно-оздоровительный центр

За последние годы, по его словам, Москва обрела около 30 бассейнов. Однако, заметил мэр, столице их по-прежнему не хватает. Поэтому власти запланировали возвести еще 30 современных бассейнов. В Крылатском, например, открылся спортивно-оздоровительный центр сразу с двумя бассейнами. Один — для взрослых и второй, «лягушатник», для маленьких москвичей. Есть зал для так называемого «сухого плавания», где спортсмены-гребцы и воспитанники детско-юношеских школ занимаются на суше, и тренажерный зал.

Комплекс, рассказал Собянин, появился в рамках реконструкции Гребного канала. «Надеюсь, бассейном будут пользоваться не только спортсмены, но и жители города, — сказал мэр. — В целом мы завершили комплексную реконструкцию Гребного канала, где полностью обновили инфраструктуру для занятий на открытой воде. Появились новые спорт-сооружения и корпуса».

На Гребном канале, заметил Собянин, регулярно проходят спортивные соревнования международного, национального и регионального уровней. Летом — по академической гребле, гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон». Зимой — по сноуборду, лыжным гонкам и другим видам спорта.