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Между московскими районами построят более 100 новых дорог
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Между московскими районами построят более 100 новых дорог 

Авторадио 1 час назад
Около 100 новых дорог между районами Москвы будет построено после завершения строительства Южной Рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. По его словам, речь идёт о небольших дорогах, обеспечивающих поперечные связи между районами, что будет способствовать разгрузке скоростных магистралей. Кроме того, до конца 2018 года планируется утвердить проект строительства Юго-Восточной хорды, которая пройдёт от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до Третьего транспортного кольца, а затем протянется до Новой Москвы. Всего в период с 2019 по 2023 год в столице планируется построить около 485 километров дорог.
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