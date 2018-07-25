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Площадь торгового центра на Пятницком шоссе увеличится до 13 тыс. кв. м после реконструкции
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Площадь торгового центра на Пятницком шоссе увеличится до 13 тыс. кв. м после реконструкции 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 13 тыс. кв. м составит площадь торгового центра на Пятницком шоссе после реконструкции, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
«Торговый центр на Пятницком шоссе реконструируют. Точный адрес объекта — Пятницкое шоссе, вл. 53. После реконструкции его площадь составит более 13 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, обновленное здание преобразится в полноценный торгово-развлекательный центр.
«За последние годы под руководством мэра Сергея Собянина хаотичная и зачастую нелегальная торговля в Москве сошла на нет. Этот торговый центр после реконструкции станет эффективнее, безопаснее и лучше впишется в окружающую застройку из-за нейтральной отделки с использованием спокойных оттенков», — отметил С. Кузнецов.
В пресс-службе пояснили, что внутри обновленного торгового центра планируется разместить торговые площади, предприятия общепита, развлекательный центр и автомойку. Связь между четырьмя этажами торгового центра будет осуществляться с помощью лестниц, эскалаторов, лифтов и траволаторов.
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