Фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в парке «Красная Пресня»

Фестиваль «О, да! Еда!» состоится в парке« Красная Пресня». Главный пикник лета проведут в режиме слоуфуд. Мероприятие запланировано на 28 и 29 июля.

На официальной странице парка в социальных сетях сообщили, что на фестивале будет самый передовой стритфуд Москвы , гастрономические баттлы, чемпионат по футболу между сотрудниками ресторанов и соревнования по необычному пикниковому спорту.

Добавим, что на мероприятии будет присутствовать кулинарный театр и все топ-шефы города.

Отметим, что слоуфуд — это движение, противостоящее системе быстрого питания, возникшее в Италии в 1986 году и затем распространившееся на многие другие страны.

Начало мероприятия запланировано на 11:00.