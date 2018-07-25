Фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в парке «Красная Пресня» 

Фестиваль «О, да! Еда!» состоится в парке« Красная Пресня». Главный пикник лета проведут в режиме слоуфуд. Мероприятие запланировано на 28 и 29 июля.
На официальной странице парка в социальных сетях сообщили, что на фестивале будет самый передовой стритфуд Москвы, гастрономические баттлы, чемпионат по футболу между сотрудниками ресторанов и соревнования по необычному пикниковому спорту.
Добавим, что на мероприятии будет присутствовать кулинарный театр и все топ-шефы города.
Отметим, что слоуфуд — это движение, противостоящее системе быстрого питания, возникшее в Италии в 1986 году и затем распространившееся на многие другие страны.
Начало мероприятия запланировано на 11:00.