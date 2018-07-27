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Ореховцы принимают участие в 11-ой части голосования «Влюбиться в Москву»
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Ореховцы принимают участие в 11-ой части голосования «Влюбиться в Москву» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 53 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Северные ореховцы определили парк «Зарядье» и музей-заповедник «Царицыно» как лучшие места для проведения фотосессий. Одиннадцатая часть голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» стартовала на портале «Активный гражданин» в четверг, 26 июля.
Сначала голосующие определяли площадки, на которых лучше всего делать фотографии: в парках столицы, поместьях и усадьбах, бизнес-центрах, магазинах, на мостах или улицах. Большинство респондентов из района Орехово-Борисово Северное остановили свой выбор на «парках столицы» (31%) и «поместьях и усадьбах» (24%).
Лучшим парком для фотосессий ореховцы определили «Зарядье» (18%), а лучшей усадьбой — музей-заповедник «Царицыно» (55,5%).
Однако это только предварительные результаты, данные обновляются каждые 10 минут.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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