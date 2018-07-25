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Мэрия назвала протяженность линий московского метро через пять лет
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Мэрия назвала протяженность линий московского метро через пять лет 

Ведомости 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
К концу 2023 г. протяженность линий столичной подземки составит около 555 км, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. Полностью ее ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году — это 70 км линий и 31 станция», — рассказал Бочкарев в интервью «Интерфакс-Недвижимость».
Он отметил, что сейчас ведется планировка, проектирование и строительство нескольких десятков станций метро.
«Параллельно началась актуализация всей программы развития сети метрополитена с учетом перспективного строительства до 2027 г. В данный момент понятно, что акцент будет сделан на развитии метро в Новой Москве», — добавил Бочкарев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире. «Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине», — говорил Собянин.
На БКЛ разместится 31 станция с 19 пересадками. Замкнуть кольцо планируется в 2022-2023 годах.
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