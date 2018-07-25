Мэрия назвала протяженность линий московского метро через пять лет

Андрей Бочкарев. К концу 2023 г. протяженность линий столичной подземки составит около 555 км, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы

«В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. Полностью ее ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году — это 70 км линий и 31 станция», — рассказал Бочкарев в интервью «Интерфакс-Недвижимость».

Он отметил, что сейчас ведется планировка, проектирование и строительство нескольких десятков станций метро.

«Параллельно началась актуализация всей программы развития сети метрополитена с учетом перспективного строительства до 2027 г. В данный момент понятно, что акцент будет сделан на развитии метро в Новой Москве», — добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия метро будет самой длинной в мире. «Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 км у нас против 57 км в Пекине», — говорил Собянин.

На БКЛ разместится 31 станция с 19 пересадками. Замкнуть кольцо планируется в 2022-2023 годах.