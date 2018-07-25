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Москвичи массово пересядут на электробусы
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Москвичи массово пересядут на электробусы 

Мослента 54 минуты назад
Фото: ТАСС
К 2030 году автобусный парк Москвы будет состоять только из электробусов. Об этом в среду, 25 июля, сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит ТАСС.
«Перед нами стоит задача перехода на электрический транспорт, в первую очередь, это автобусы… С 2021 года правительство Москвы для своих целей будет покупать только электрические автобусы. Это значит, что через семь-восемь лет (начиная с 2021 года) в Москве будет только электрический транспорт, чему мы очень сильно рады», — отметил Ликсутов.
По его словам, ежегодно столичные власти будут закупать по 300 электробусов отечественного производства. Таким образом, отметил чиновник, переход на электрический транспорт не только будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, но и «даст дополнительный импульс российской промышленности для того, чтобы они выпускали самый лучший, современный и конкурентоспособный в мире подвижной состав».
В апреле Ликсутов заявил, что первые электробусы в Москве запустят до сентября этого года. Их оснастят современным оборудованием, также в них будет бесплатный Wi-Fi.
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