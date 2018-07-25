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Около 300 тыс. поездок совершили пассажиры на аккредитованных такси в Москве во время ЧМ-2018
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Около 300 тыс. поездок совершили пассажиры на аккредитованных такси в Москве во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИАМО
Около 300 тыс. поездок совершили пассажиры на аккредитованных такси в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
«Порядка 300 тыс. пассажиров были перевезены на аккредитованных такси во время чемпионата мира», — сказал Д. Пронин.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, что гостей чемпионата перевозили 4 тыс. 832 аккредитованных такси от 33 компаний. Их автомобили были отмечены специальными стикерами Official Taxi. Кроме того, номера всех этих автомобилей есть в специальной базе правительства Москвы.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль прошел на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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