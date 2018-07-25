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В московском парке появится «сухой» фонтан
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В парке на севере Москвы появится «сухой» фонтан 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Сухой" фонтан обустроят в парке имени Святослава Федорова на севере Москвы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"После завершения всех работ площадь "сухого" светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана заиграют из 48 форсунок, с различной высотой и скоростью. В вечернее время струи подсветят яркими динамически изменяющимися цветами", — рассказал Бирюков.
Так, на данный момент специалисты завершили основные земляные работы — устройство котлована под фонтан, а также работы по укреплению откосов и укладке песчаного основания. Также обустроено бетонное основание под будущий фонтан, которое покрыли двумя слоями гидроизоляции. Параллельно ведутся подготовительные работы к устройству трех чаш фонтана и монтажу оборудования.
Заммэра напомнил, что сейчас в парке активно ведутся работы по устройству оснований дорожно-тропиночной сети, детских и спортивных площадок. На отдельных участках уже началось мощение дорожек бетонной плиткой различных цветов. В южной части парка, где дорожки сформированы, ведется устройство газонов и посев травы. Кроме того, в парке на 90% выполнено устройство кабельной канализации и других коммуникаций.
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