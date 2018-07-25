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М. Хуснуллин: Порядка 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрированы в Москве
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М. Хуснуллин: Порядка 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрированы в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве насчитывается порядка 4,5 тыс. зарегестрированных обманутых дольщиков. Об этом на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас сегодня в городе порядка 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрированных, но если посчитать, где есть задержки, то это где-то около 12-13 тыс. человек», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что для решения проблем обманутых дольщиков жилых комплексов «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк» городские власти приняли решение воспользоваться поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком.
По словам С. Собянина, город фактически выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке, чтобы пострадавшие граждане получили свои квартиры. Функции застройщика проблемных ЖК «Царицыно» и «Терлецкий парк» передали АО «Мосотделстрой №1».
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