М. Хуснуллин: Порядка 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрированы в Москве

Москве насчитывается порядка 4,5 тыс. зарегестрированных обманутых дольщиков. Об этом на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«У нас сегодня в городе порядка 4,5 тыс. обманутых дольщиков зарегистрированных, но если посчитать, где есть задержки, то это где-то около 12-13 тыс. человек», — сказал М. Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что для решения проблем обманутых дольщиков жилых комплексов «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк» городские власти приняли решение воспользоваться поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком.

По словам С. Собянина, город фактически выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке, чтобы пострадавшие граждане получили свои квартиры. Функции застройщика проблемных ЖК «Царицыно» и «Терлецкий парк» передали АО «Мосотделстрой №1».