В столице пройдет Большой городской пикник

Большой городской пикник SelfMama Day пройдет в Москве 29 июля

Городской семейный пикник SelfMama Day пройдет 29 июля в Таганском детском парке в Москве . Об этом сообщает Благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Гостей ждут увлекательные мастер-классы, маркет с детскими товарами, спортивная эстафета, фан-забег для малышей, йога, уроки музыки, фудкорт, интеллектуальные игры, творчество, буккроссинг, встречи с известными стилистами и блогерами и просто возможность поваляться на пуфах в приятной компании.

Основной идеей станет девиз "Лови момент!" — на пикнике предусмотрено множество стильных фотозон и конкурсы на лучшую фотографию в соцсетях.

Кроме того, в этом году организаторы решили порадовать маленьких гостей и придумали специальную валюту пикника — монетки SelfMama Day. Первую такую монетку можно будет получить за регистрацию на мероприятие, остальные — за участие в конкурсах и других. На пикнике будет работать сувенирная лавка, в которой можно обменять все собранные монетки на памятные призы.

По традиции, у всех желающих будет возможность принять участие в благотворительном забеге, лотерее или сделать взнос в поддержку фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Также можно будет приобрести за пожертвования симпатичные игрушки и украшения, сделанные руками волонтеров фонда.