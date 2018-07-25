Ещё
В столице пройдет Большой городской пикник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большой городской пикник SelfMama Day пройдет в Москве 29 июля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Городской семейный пикник SelfMama Day пройдет 29 июля в Таганском детском парке в Москве. Об этом сообщает Благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".
Гостей ждут увлекательные мастер-классы, маркет с детскими товарами, спортивная эстафета, фан-забег для малышей, йога, уроки музыки, фудкорт, интеллектуальные игры, творчество, буккроссинг, встречи с известными стилистами и блогерами и просто возможность поваляться на пуфах в приятной компании.
Основной идеей станет девиз "Лови момент!" — на пикнике предусмотрено множество стильных фотозон и конкурсы на лучшую фотографию в соцсетях.
Кроме того, в этом году организаторы решили порадовать маленьких гостей и придумали специальную валюту пикника — монетки SelfMama Day. Первую такую монетку можно будет получить за регистрацию на мероприятие, остальные — за участие в конкурсах и других. На пикнике будет работать сувенирная лавка, в которой можно обменять все собранные монетки на памятные призы.
По традиции, у всех желающих будет возможность принять участие в благотворительном забеге, лотерее или сделать взнос в поддержку фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Также можно будет приобрести за пожертвования симпатичные игрушки и украшения, сделанные руками волонтеров фонда.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом237
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина269
Крымский мост начал отделяться от Крыма77
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны196
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение