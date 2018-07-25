В столице перекроют ряд центральных улиц 27 июля

В связи с проведением в пятницу, 27 июля, авторалли «Шелковый путь» на Васильевском спуске, будет перекрыт ряд прилегающих к нему улиц. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Дептранса.

Обратите внимание на перекрытия в центре 27 июля!

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— Московский транспорт (@DtRoad)

July 25, 2018

Отмечается, что будет перекрыта часть улицы Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади 15:30 до 23:00.