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В столице перекроют ряд центральных улиц 27 июля
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В столице перекроют ряд центральных улиц 27 июля 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
В связи с проведением в пятницу, 27 июля, авторалли «Шелковый путь» на Васильевском спуске, будет перекрыт ряд прилегающих к нему улиц. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Дептранса.
Обратите внимание на перекрытия в центре 27 июля!
pic.twitter.com/iPqZSVRieG
— Московский транспорт (@DtRoad)
July 25, 2018
Отмечается, что будет перекрыта часть улицы Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади 15:30 до 23:00.
Сообщение В столице перекроют ряд центральных улиц 27 июля появились сначала на Москва Меняется.
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