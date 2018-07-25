Пассажирские поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД

Несколько поездов задерживаются в среду утром на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду сообщается на сайте МЖД.

Отмечается, что поезда задерживаются в результате незапланированной остановки грузового состава на подмосковной станции Узуново.

"В настоящее время с увеличенным интервалом следуют пассажирские поезда: № 10 Саратов — Москва, № 26 Воронеж — Москва, №2 Волгоград — Москва, №48 Балаково — Москва, №380 Камышин — Москва, №111 Санкт-Петербург — Воронеж и два пригородных поезда № 6002 и № 6004, курсирующие между Москвой и станцией Узуново. Отклонение от графика составляет от 30 минут до 2,5 часов", — говорится в сообщении.