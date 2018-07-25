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Поезда задерживаются на Павелецком направлении
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Пассажирские поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Несколько поездов задерживаются в среду утром на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в среду сообщается на сайте МЖД.
Отмечается, что поезда задерживаются в результате незапланированной остановки грузового состава на подмосковной станции Узуново.
"В настоящее время с увеличенным интервалом следуют пассажирские поезда: № 10 Саратов — Москва, № 26 Воронеж — Москва, №2 Волгоград — Москва, №48 Балаково — Москва, №380 Камышин — Москва, №111 Санкт-Петербург — Воронеж и два пригородных поезда № 6002 и № 6004, курсирующие между Москвой и станцией Узуново. Отклонение от графика составляет от 30 минут до 2,5 часов", — говорится в сообщении.
Пассажирские поезда Саратов — Москва и Воронеж — Москва специально для пассажиров, которым необходимо попасть в аэропорт Домодедово, дополнительно сделают остановку на одноименной станции.
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