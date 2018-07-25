Новую платформу «Ленинградская» планируют ввести в эксплуатацию осенью

Более 85% работ выполнено по интеграции станции Московского центрального кольца «Стрешнево» со станцией «Ленинградская» Рижского направления. Открыть остановочный пункт планируют уже осенью. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Для создания удобной пересадки между МЦК и Рижским направлением Московской железной дороги проводится перенос остановочного пункта «Ленинградская» ближе к кольцу, — пояснили специалисты пресс-службы.

Новый остановочный пункт расположился вплотную к МЦК «Стрешнево». Уже построены две пассажирские платформы и два конкорса. Железнодорожники установили в надземных переходах эскалаторы, в настоящее время проводят монтаж лифтов, а также отделочные работы крытых переходов. С помощью конкорсов пассажиры смогут, не выходя на пути, попасть на платформы, а жители районов Сокол и Войковский, которые в этом месте разделяет железная дорога, смогут быстро и комфортно переходить из одной части города в другую.

На станции будет также обустроена крытая галерея, которая позволит пассажирам пригородных поездов пересаживаться на «Ласточки» за считанные минуты.