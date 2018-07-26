В Новой Москве создадут 90 парков 

Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Он отметил, что за последние 6 лет в Троицком и Новомосковском округах было открыто пять крупных парков: «Парк 7-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек» и «Парк Победы». По словам Владимира Жидкина для каждой территории в Новой Москве разработана концепция развития. Предполагается создание прогулочных, оздоровительных, историко-культурных, детских и спортивных парков. Всего в экологическую инфраструктуру Новой Москвы планируется инвестировать 6,25 млрд рублей.