Почти 3,4 тыс. дворов благоустроят в Москве до конца года

Почти 3,4 тыс. московских дворов будут благоустроены до конца 2018 г. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Программой благоустройства на 2018 г. запланировано благоустроить 3 тыс. 351 дворовую территорию, а также на 2 тыс. 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках благоустройства дворовых территорий запланирован ремонт 1 тыс. 371 детской, 505 спортивных и 250 площадок тихого отдыха и иного назначения.

«Основные принципы при формировании программы благоустройства — учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ, а также участие жителей и депутатов в контроле за ходом проведения благоустроительных работ, в том числе участие в работе комиссий по открытию и приемке объектов», — отметили в пресс-службе.