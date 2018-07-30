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Почти 3,4 тыс. дворов благоустроят в Москве до конца года
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Почти 3,4 тыс. дворов благоустроят в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Москва24
Почти 3,4 тыс. московских дворов будут благоустроены до конца 2018 г. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
«Программой благоустройства на 2018 г. запланировано благоустроить 3 тыс. 351 дворовую территорию, а также на 2 тыс. 211 объектах запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках благоустройства дворовых территорий запланирован ремонт 1 тыс. 371 детской, 505 спортивных и 250 площадок тихого отдыха и иного назначения.
«Основные принципы при формировании программы благоустройства — учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ, а также участие жителей и депутатов в контроле за ходом проведения благоустроительных работ, в том числе участие в работе комиссий по открытию и приемке объектов», — отметили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
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