Более десяти тысяч москвичей посетили павильоны «Конструктор комфорта» в Парке Горького и на других площадках

Более десяти тысяч москвичей посетили интерактивные павильоны «Конструктор комфорта» с 10 по 23 июля. Они располагались в Парке Горького, Парке Победы и на Выставке достижений народного хозяйства. — На экспозициях гости узнали о результатах работы Комплекса городского хозяйства Москвы по созданию комфортной городской среды за последние семь лет, — рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Отметим, что павильоны пользовались большой популярностью среди посетителей парка. Москвичи увидели на экспозициях схематичное изображение города с его достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»