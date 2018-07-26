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Более десяти тысяч москвичей посетили павильоны «Конструктор комфорта» в Парке Горького и на других площадках
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Более десяти тысяч москвичей посетили павильоны «Конструктор комфорта» в Парке Горького и на других площадках 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Более десяти тысяч москвичей посетили интерактивные павильоны «Конструктор комфорта» с 10 по 23 июля. Они располагались в Парке Горького, Парке Победы и на Выставке достижений народного хозяйства.
— На экспозициях гости узнали о результатах работы Комплекса городского хозяйства Москвы по созданию комфортной городской среды за последние семь лет, — рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
Отметим, что павильоны пользовались большой популярностью среди посетителей парка.
Москвичи увидели на экспозициях схематичное изображение города с его достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
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