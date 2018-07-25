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Собянин назвал размер дохода бюджета Москвы от ЧМ-2018
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Собянин назвал размер дохода бюджета Москвы от ЧМ-2018 

Ведомости 2 часа назад
Расходы на проведение чемпионата мира по футболу оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории Москвы, сообщил в интервью «Интерфаксу» мэр города Сергей Собянин.
«По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд руб.», — пояснил мэр.
Напомним, что только стоимость реконструкции стадиона «Лужники» в Москве оценивается в 26 млрд руб.
По словам Собянина, никакой транспортной инфраструктуры специально для мундиаля Москва не строила.
«МЦК, станция метро "Спартак", реконструкция Волоколамского шоссе — эти проекты являются частью программы развития транспортной системы Москвы и были реализованы независимо от чемпионата», — добавил Собянин.
Мэр также сообщил, что во время ЧМ столицу посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев.
Мэр подчеркнул, что впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%.
«Но никакие экстренные меры, вроде разворачивания палаточных лагерей, не потребовались», — заявил мэр.
Он напомнил, что было много волнений, справится ли метро с пиковыми нагрузками после окончания матчей.
«В итоге — справилось на «отлично». И в этом нас очень выручило МЦК, которое разгрузило станцию метро «Спортивная». Да и сама «Спортивная» была реконструирована, ее пропускная способность увеличилась на треть», — пояснил Собянин, отметив, что во время ЧМ гости столицы не ломали обновленные улицы Москвы.
«Пострадали только скамейки на Никольской, но не по злому умыслу. Просто они не были рассчитаны на такую толпу здоровых ребят», — сказал Собянин.
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