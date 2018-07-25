Собянин назвал расходы на ЧМ одним из самых выгодных вложений в истории Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал затраты на проведение в городе матчей ЧМ-2018, назвав эти расходы одним из самых выгодных вложений в истории столицы России.

По словам Собянина, никакой транспортной инфраструктуры специально для Чемпионата мира Москва не строила.

«МЦК, станция метро «Спартак» , реконструкция Волоколамского шоссе — эти проекты являются частью программы развития транспортной системы Москвы и были реализованы независимо от Чемпионата», — передает «Интерфакс» слова мэра Москвы.

Он отметил также, что реконструкция стадиона «Лужники» также давно назрела.

«Не было бы чемпионата, мы бы все равно ее провели. Может быть, в чуть меньших масштабах. Общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 млрд рублей. По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50%», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов и миллиарды дополнительных доходов в бюджет.

«Расходы на Чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города», — подытожил мэр Москвы.