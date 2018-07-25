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Собянин назвал расходы на ЧМ одним из самых выгодных вложений в истории Москвы
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Собянин назвал расходы на ЧМ одним из самых выгодных вложений в истории Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал затраты на проведение в городе матчей ЧМ-2018, назвав эти расходы одним из самых выгодных вложений в истории столицы России.
По словам Собянина, никакой транспортной инфраструктуры специально для Чемпионата мира Москва не строила.
«МЦК, станция метро «Спартак», реконструкция Волоколамского шоссе — эти проекты являются частью программы развития транспортной системы Москвы и были реализованы независимо от Чемпионата», — передает «Интерфакс» слова мэра Москвы.
Он отметил также, что реконструкция стадиона «Лужники» также давно назрела.
«Не было бы чемпионата, мы бы все равно ее провели. Может быть, в чуть меньших масштабах. Общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 млрд рублей. По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50%», — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов и миллиарды дополнительных доходов в бюджет.
«Расходы на Чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города», — подытожил мэр Москвы.
Напомним, по оценке Банка России, вклад чемпионата мира по футболу в годовой темп прироста ВВП может достичь 0,1–0,2 процентного пункта во втором квартале текущего года.
Газета ВЗГЛЯД писала, что футбольный чемпионат принесет России нечто большее, чем просто деньги.
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