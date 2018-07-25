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Центр Москвы перекроют 27 июля из-за ралли «Шёлковый путь»
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Центр Москвы перекроют 27 июля из-за ралли «Шёлковый путь» 

Говорит Москва 2 часа назад
Как говорится на официальном портале мэра и правительства города, участок Ильинки закроют с 15:30 до 22:00; Васильевский спуск — с 16:00 до 23:00.
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