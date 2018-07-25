Ильинку и Васильевский Спуск перекроют

Ильинку и Васильевский Спуск в Москве перекроют 27 июля из-за финиша ралли «Шелковый путь»

Власти Москвы перекроют площадь Васильевский Спуск и участок улицы Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади в Москве 27 июля на время финиша ралли "Шелковый путь". Об этом в среду сообщается на сайте столичной мэрии.

"По участку Ильинки нельзя будет проехать с 15:30 до 22:00, по площади Васильевский Спуск — с 16:00 до 23:00", — говорится в сообщении.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединятся автомобили российского чемпионата по ралли-рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область , а также через Калмыкию

Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади. Ралли проходит в восьмой раз.