Москва перейдет на электробусы в 2030 году

Как уже ранее писала «РГ», через 7-8 лет правительство Москвы намерено отказаться от закупок автобусов и постепенно переходить на электробусы. Общественный транспорт на электрической тяге поэтапно начнут закупать с этого года, к 2020-му планируется приобрести 900 таких машин. А еще через 10 лет автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим.

Первые электробусы, скорее всего, горожане смогут увидеть уже в сентябре этого года.