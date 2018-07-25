Москва перейдет на электробусы в 2030 году 

К 2030 году в Москве не будет ни одного «бензинового» рейсового автобуса. Таким прогнозом заммэра Максим Ликсутов поделился на заседании международного экспертного совета по транспортным вопросам при столичном правительстве.
Как уже ранее писала «РГ», через 7-8 лет правительство Москвы намерено отказаться от закупок автобусов и постепенно переходить на электробусы. Общественный транспорт на электрической тяге поэтапно начнут закупать с этого года, к 2020-му планируется приобрести 900 таких машин. А еще через 10 лет автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим.
Первые электробусы, скорее всего, горожане смогут увидеть уже в сентябре этого года.