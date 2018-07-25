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Автобусный парк в Москве будет полностью электрическим к 2025 году
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Автобусный парк в Москве будет полностью электрическим к 2025 году 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Автобусный парк в Москве будет полностью электрическим через семь-восемь лет, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам в среду.
Международный экспертный совет по транспортным вопросам проходит в столице с 25 по ‪26 июля‬. На нем обсуждают развитие таксомоторных перевозок, каршеринга, беспилотного транспорта и электротранспорта.
"Перед нами стоит задача перехода на электрический транспорт, в первую очередь, это автобусы. Мы приняли программу, которая подразумевает приобретение каждый год с 2018 по 2020 годы по 300 электробусов отечественного производства, и с 2021 года уже принято постановление правительств Москвы о том, что с 2021 года мы будем покупать только электрические автобусы. Это значит, что примерно через семь-восемь лет в Москве будет только электрический транспорт", — сказал Ликсутов в рамках экспертного совета.
Он подчеркнул, что это не только крайне важный вопрос с точки зрения экологии, но и дополнительный импульс российской промышленности для производства современного и конкурентноспособного подвижного состава.
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