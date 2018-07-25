Почти тысяча пассажиров воспользовались услугами персональных помощников от «Аэроэкспресса» в январе-июне

В I полугодии 2018 г. услугами «Персональный помощник» и «Аэроэкспресс+метро» воспользовались порядка тысячи пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

«За услугой «Персональный помощник» с начала года обратились 600 пассажиров, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2017 г. Чаще всего к ней прибегают люди с ограниченными физическими возможностями, а также пожилые граждане. Помимо услуги «Персональный помощник» при содействии Московского метрополитена доступна опция «Аэроэкспресс+метро». Сотрудники компании встречают пассажиров в аэропорту и сопровождают до вокзала, где их встречают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метро и далее провожают до нужной станции. С начала 2018 г. данной услугой воспользовались более 360 человек», — пояснили в пресс-службе.

В компании напомнили, что бесплатная услуга «Персональный помощник» предоставляется пассажирам с ограниченными физическими возможностями, а также временно маломобильным гражданам. В 2018 г. услуга стала также доступна для пассажиров с детьми и беременных женщин.