Из-за Крестного хода в центр Омска не пустят транспорт

На четыре часа в воскресенье 29 июля центральные улицы Омска будут закрыты для всех видов транспорта. Крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси, состоится в Омске в грядущее воскресенье и пройдет по центральным улицам города. Из-за праздничного шествия 29 июля ряд улиц будет перекрыт для всех видов транспорта с 11:00 до 15:00. Схему автобусов изменят на четыре часа, а два троллейбусных маршрута в это время вообще не будут действовать, информирует пресс-служба городской администрации.

Для всех видов транспорта в это время будут перекрыто движение по улице Ленина (от Соборной площади до ул. Партизанской), улице Герцена (от ул. Фрунзе до площади Победы, включая площадь Победы), улице Гагарина (от ул. Думской до ул. Гусарова), улице Гусарова (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной), улице Интернациональной (от ул. Гусарова до ул. Красный Путь), улице Красный Путь (от ул. Фрунзе до Соборной площади), улице Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной).

Департамент транспорта мэрии Омска сообщает, что маршруты общественного транспорта на четыре часа будут организованы по другой схеме.

Автобусы маршрутов, следующих из городка Нефтяников (№№ 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110) в центр города, будет организовано с ул. Красный Путь по ул. 7-я Северная, Герцена, Фрунзе , Фрунзенскому мосту, ул. Думская. В обратном направлении автобусы маршрутов №№ 20, 33, 69, 73, 109, 110 с пр. Карла Маркса поедут по ул. Думской; автобусы маршрутов № 22 и № 59 с ул. 10 лет Октября будут следовать по Фрунзенскому мосту, улицам Булатова, Герцена, 7-й Северной, далее — по утвержденным схемам;

Движение автобусов маршрута № 63 в направлении центра города будет направлено с улицы Орджоникидзе по улице Фрунзе, Фрунзенскому мосту, улице Думской, обратно — с пр. Карла Маркса — по ул. Думской, Фрунзенскому мосту, ул. Булатова, далее — по утвержденной схеме;

Движение автобусов маршрутов, проезжающих по мосту 60 лет Победы (№№ 23, 24, 95) в сторону центра города организуют по ул. Фрунзе, Фрунзенскому мосту, ул. Думской. Автобусы маршрута № 23 — по ул. 10 лет Октября, в обратном направлении автобусы маршрутов № 24 и № 95 с проспекта Карла Маркса будут следовать по ул. Думской, автобусы маршрута № 23 с ул. 10 лет Октября — по Фрунзенскому мосту, ул. Булатова, далее — по утвержденным схемам;

Движение автобусов маршрутов, следующих из Амурского поселка (№№ 45, 46, 51, 72), и с ул. Бархатовой (№ 32 и № 79) организуют с ул. Герцена по ул. Фрунзе, Фрунзенскому мосту, ул. Думской. В обратном направлении автобусы маршрутов №№ 32, 45, 46, 51, 79 будут следовать с пр. Карла Маркса, автобусы маршрута № 72 — с ул. 10 лет Октября по Фрунзенскому мосту, ул. Булатова, автобусы маршрута № 45 по ул. Гусарова, далее — по утвержденной схеме;

Движение двух троллейбусных маршрутов № 2 и № 4 на это время вообще отменят.