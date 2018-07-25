Расписание движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится в выходные в июле-августе

Изменяется график движения поездов Рижского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

«В связи с проведением ремонтных работ на станции «Подмосковная» (остановочный пункт «Ленинградская») с 28 на 29 июля, с 4 на 5, с 11 на 12, с 18 на 19 августа корректируются расписания Рижского и Курского направлений», — говорится в сообщении.

Так, полностью отменены поезда: №6454/6453 Люблино-Нахабино; №6600 Нахабино-Москва (Рижский вокзал); №6310/6309 Нахабино-Подольск; №6364/6363 Подольск-Нахабино; №6602 Нахабино-Москва (Рижский вокзал).

Кроме того, на участке Дедовск-Люблино-Дедовск отменены поезда: №6456/6455 Серпухов-Дедовск (проследует только до станции «Люблино»); №6404/6403 Дедовск-Серпухов (будет отправляться со станции «Люблино» в 7:20, далее проследует по расписанию). На участке Нахабино-Люблино-Нахабино отменены электрички: №6464/6463 Серпухов-Нахабино (проследует только до станции «Люблино»); 6402/6401 Нахабино-Чехов (будет отправляться со станции «Люблино» в 6:37, далее проследует по расписанию); №6470/6469 Львовская-Нахабино (проследует только до станции «Люблино»); №6408/6407 Нахабино-Львовская (будет отправляться со станции «Люблино» в 8.53, далее проследует по расписанию); №6416/6415 Нахабино-Подольск (будет отправляться со станции «Люблино» в 10:00, далее проследует по расписанию).

На участке Новоиерусалимская-Люблино-Новоиерусалимская отменены электрички №6466/6465 Щербинка-Новоиерусалимская (проследует только до станции «Люблино»); №6422/6421 Новоиерусалимская-Царицыно (будет отправляться со станции «Люблино» в 9:49, далее проследует по расписанию). На участке Москва (Курский вокзал)- Нахабино отменен поезд №7004/7003 Москва Курская-Шаховская (будет отправляться со станции «Нахабино» в 10:28, далее проследует по расписанию).

На участке Москва (Рижский вокзал)-Нахабино-Москва (Рижский вокзал) отменены электрички: №6102 Волоколамск-Москва (Рижский вокзал) (проследует только до станции «Нахабино»); №6002 Шаховская-Москва (Рижский вокзал) (проследует только до станции «Нахабино»; №6200 Румянцево-Москва (Рижский вокзал) (проследует только до станции «Нахабино»); №6001 Москва (Рижский вокзал)-Шаховская (будет отправляться со станции «Нахабино» в 6:26, далее проследует по расписанию); №6201 Москва (Рижский вокзал)-Румянцево (будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:40, далее проследует по расписанию); №6205 Москва (Рижский вокзал)-Румянцево (будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:44, далее проследует по расписанию); №6003 Москва (Рижский вокзал)-Шаховская (будет отправляться со станции «Нахабино» в 7:54, далее проследует по расписанию); №6207 Москва (Рижский вокзал)-Румянцево (будет отправляться со станции «Нахабино» в 8:38, далее проследует по расписанию).

На участке Подольск-Нахабино-Подольск отменены поезда: №6312/6311 Новоиерусалимская-Подольск (проследует только до станции «Нахабино»; №6358/6357 Подольск-Волоколамск (будет отправляться со станции «Нахабино» в 8:11, далее проследует по расписанию). На участке Нахабино-Царицыно отменен поезд №7164/7163 Волоколамск-Царицыно (проследует только до станции «Нахабино»).

«Кроме того, время отправления ряда электропоездов изменено. Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в ЦППК.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что в июле-августе 2018 г. в районе нового остановочного пункта «Ленинградская» железнодорожники проведут работы по приближению первого главного пути к новой платформе, чтобы обеспечить удобный выход и вход при посадке в пригородные поезда. На период работ движение поездов на участке диспетчеры МЖД организуют по соседнему пути в реверсивном режиме, пропуская поочередно поезда в обе стороны.