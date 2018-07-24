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В столице установят лифты с видеосвязью
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В Москве установят лифты с видеосвязью 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
В жилых домах столицы начали устанавливать современные малошумные лифты «Стриж». Новые модели оборудованы мониторами с возможностью видеосвязи с диспетчером.
Малошумные лифты, устанавливаемые в рамках проекта «Умный квартал», уже действуют трёх подъездах дома по улице Новомарьинская.
Как пояснили АГН «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства, если лифт по какой-то причине остановится, то при нажатии кнопки «Связь с диспетчером» появится видеосвязь, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями.
Ранее News.ru писал, что почти 180 человек застряли в лифтах обесточенных домов в Приволжском районе Казани.
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