Фонтан «Дружба народов» отреставрируют

Главный фонтан и символ #ВДНХ "Дружба народов" знают во всем мире. В отличие от "Золотого колоса" он не стоял без работы, но его тоже ждет большая реставрация. А вот возрождение павильона "Казахстан" практически завершено. https://t.co/DZt4wL3nLv— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 июля 2018 г.