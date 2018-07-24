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Фонтан «Дружба народов» отреставрируют
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С. Собянин: Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ будет отреставрирован 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фонтан «Дружба народов» на территории ВДНХ будет отреставрирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Главный фонтан и символ ВДНХ «Дружба народов» знают во всем мире. В отличие от фонтана «Золотой колос» он не стоял без работы, но его тоже ждет большая реставрация», — написал мэр.
Он добавил, что к настоящему времени практически завершено возрождение павильона «Казахстан» на ВДНХ.
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