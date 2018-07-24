Фонтан «Дружба народов» отреставрируют

Фонтан «Дружба народов» на территории ВДНХ будет отреставрирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Главный фонтан и символ ВДНХ «Дружба народов» знают во всем мире. В отличие от фонтана «Золотой колос» он не стоял без работы, но его тоже ждет большая реставрация», — написал мэр.
Главный фонтан и символ #ВДНХ "Дружба народов" знают во всем мире. В отличие от "Золотого колоса" он не стоял без работы, но его тоже ждет большая реставрация. А вот возрождение павильона "Казахстан" практически завершено. https://t.co/DZt4wL3nLv— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 июля 2018 г.
Он добавил, что к настоящему времени практически завершено возрождение павильона «Казахстан» на ВДНХ.