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Москвичам сэкономят 15 минут жизни
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Москвичам сэкономят 15 минут жизни 

Мослента 3 часа назад
Скорость движения в центре Москвы увеличится на 50 процентов. Это будет сделано за счет введения новых выделенных полос для общественного транспорта, передает «Вечерняя Москва».
«Пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут», — уточнил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По оценке экспертов сервиса TomTom, дороги Москвы в вечерние часы пик стали менее загруженными.
Показатель загруженности столичной дорожной сети снизился с 44 процентов в 2016 году до 43 процентов в 2017-м. В пиковые вечерние часы загруженность дорог сократилась с 94 до 91 процента.
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