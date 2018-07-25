Москвичам сэкономят 15 минут жизни

Скорость движения в центре Москвы увеличится на 50 процентов. Это будет сделано за счет введения новых выделенных полос для общественного транспорта, передает «Вечерняя Москва».

«Пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут», — уточнил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По оценке экспертов сервиса TomTom, дороги Москвы в вечерние часы пик стали менее загруженными.

Показатель загруженности столичной дорожной сети снизился с 44 процентов в 2016 году до 43 процентов в 2017-м. В пиковые вечерние часы загруженность дорог сократилась с 94 до 91 процента.