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Собянин призвал москвичей придти на выборы
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Собянин призвал каждого москвича принять участие в выборах мэра Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в мэры Москвы и действующий мэр столицы Сергей Собянин во вторник призвал каждого жителя города прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, которого он для себя считает приоритетным.
"Считаю, что очень важно, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали осознанный выбор. Это очень важно — поддержка не только города, но самого института выборов мэра. Москва переживала разные истории, был период, когда этих выборов вообще не было, поэтому это достояние города и москвичей, и его надо поддерживать", — сказал Собянин на встрече со своими доверенными лицами.
Он отметил, что порой город реализует непростые и конфликтные задачи, которые требуют мужества.
"Важно, чтобы москвичи пришли на выборы и проголосовали за того кандидата, кого они считают более приоритетным", — отметил мэр.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 12 июля на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.
Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.
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