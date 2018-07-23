Москвичи станут жить дольше

Через четыре года средняя продолжительность жизни москвичей увеличится еще на два года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин , передает ТАСС

По словам градоначальника, за последние восемь лет этот показатель в столице вырос на четыре года — до 78 лет. «Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни 80 лет. Я надеюсь, что так оно и будет», — сказал он.

Для того, чтобы достичь этого результата, в Москве запущены программы патронажной помощи пожилым и оказания специализированной помощи хроническим больным. Также в городе активно развивается онкологический профиль здравоохранения, подчеркнул мэр.

В апреле Сергей Собянин заявил, что продолжительность жизни москвичей увеличилась почти до 78 лет. Он отметил, что такие показатели соответствуют уровню развитых стран и крупных городов.