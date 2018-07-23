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Москвичи станут жить дольше
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Москвичи станут жить дольше 

Мослента 23 июля 2018
Через четыре года средняя продолжительность жизни москвичей увеличится еще на два года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
По словам градоначальника, за последние восемь лет этот показатель в столице вырос на четыре года — до 78 лет. «Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни 80 лет. Я надеюсь, что так оно и будет», — сказал он.
Для того, чтобы достичь этого результата, в Москве запущены программы патронажной помощи пожилым и оказания специализированной помощи хроническим больным. Также в городе активно развивается онкологический профиль здравоохранения, подчеркнул мэр.
В апреле Сергей Собянин заявил, что продолжительность жизни москвичей увеличилась почти до 78 лет. Он отметил, что такие показатели соответствуют уровню развитых стран и крупных городов.
Средняя продолжительность жизни в России за 2017 год составила 72,7 года. Это примерно на пять лет меньше, чем в Москве.
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