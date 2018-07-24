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Москвичи стали добрыми и открытыми во время ЧМ-2018
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Москвичи стали добрыми и открытыми во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 24 июля 2018
Москва изменилась в лучшую сторону во время проведения чемпионата мира по футболу, передает «Инфореактор».
Изменения в городе отметил мэр Москвы. Сообщается, что жители столицы стали более доброжелательными и вежливыми. Говорится о том, что иностранные гости были очень довольны при посещении городов, где проходили матчи.
Инфраструктура города, транспортная система с новыми станциями метро и бесплатными автобусами успешно справились с огромным потоком заграничных гостей. Однако главное — это люди, которые были гостеприимны.
Мэр Москвы заявил о том, что доброта людей, которые так изменились после чемпионата мира по футболу, стала главным наследием мундиаля. Именно гостеприимство города нужно сохранить обязательно.
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