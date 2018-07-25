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В одном из дворов Рязанского привели в порядок детскую площадку
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В одном из дворов Рязанского привели в порядок детскую площадку 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
По просьбе активной жительницы столичного района Рязанский в ЮВАО, которая обратилась в рубрику «Дворовые территории» на портале «Наш город», коммунальщики привели в порядок детскую площадку.
Работы по замене песка в песочнице проведена по адресу: улица Михайлова, дом 23. на портале опубликован официальный ответ заявительнице за подписью главы управы Рязанского района Андрея Киселева.
«Работы по замене песка в детской песочнице выполнены», — говорится в отчете.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2011 году. (ск)
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