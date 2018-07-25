В одном из дворов Рязанского привели в порядок детскую площадку

По просьбе активной жительницы столичного района Рязанский в ЮВАО, которая обратилась в рубрику «Дворовые территории» на портале «Наш город», коммунальщики привели в порядок детскую площадку.

Работы по замене песка в песочнице проведена по адресу: улица Михайлова, дом 23. на портале опубликован официальный ответ заявительнице за подписью главы управы Рязанского района Андрея Киселева

«Работы по замене песка в детской песочнице выполнены», — говорится в отчете.