Москва заняла второе место среди самых зеленых мегаполисов мира

Российская столица занимает второе место среди мировых мегаполисов по количеству зеленых зон и насаждений. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«По результатам независимых исследований, Москва занимает второе место среди 14 крупнейших мегаполисов по количеству зеленых насаждений. Сегодня экология является одним из приоритетов развития крупнейших мировых агломераций», — сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра отметил, что Москва уступает в этом рейтинге только Гонконгу . «Мы продолжим создание новых зеленых зон, скверов и парков. Эта работа будет учтена и в рамках программы реновации», — сообщил он.

За последние годы в городе появилось несколько новых парков, был благоустроен ряд старых. «Недавно прошедший урбанистический форум состоялся также на территории нового парка — „Зарядья“. Он не имеет аналогов в России, да и в мире», — сказал Марат Хуснуллин.

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