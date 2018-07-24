Благоустройство сквера на улице 800-летия Москвы возобновят в весенне-летний период следующего года

Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по дальнейшему развитию сквера. «Прошло первое заседание рабочей группы по дальнейшему развитию и озеленению сквера по улице 800-летия Москвы , которую возглавляет Валерий Сулемов — депутат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, первый заместитель председателя Совета ветеранов Северного административного округа города Москвы. Он получил положительный ответ на свой вопрос о благоустройстве сквера от мэра Москвы Сергея Собянина . Участники рабочей группы обозначили концепцию дальнейшего восстановления зеленых насаждений, тропиночной сети и освещения», — говорится в сообщении на странице управы Восточного Дегунина в социальной сети. Напомним, сквер находится у дома 11 по улице 800-летия Москвы. (мю)