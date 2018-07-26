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Новая ветка метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» пройдет через Теплый Стан
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Новая ветка метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» пройдет через Теплый Стан 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В этом году начнется строительство новой линии от станции «Улица Новаторов» Большого кольца метро до «Коммунарки» в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Радиальная линия метро от «Улицы Новаторов» до «Столбово» пройдет вдоль Ленинского проспекта к улице Академика Опарина и улице Генерала Тюленева до пересечения с МКАД. Далее линию поведут по территории Новой Москвы.
Длина новой ветки составит 17,5 километров. На ней разместятся семь станций, а в перспективе линию продлят от станции «Улица Новаторов» в центр до станции «Севастопольский проспект», а также в Новой Москве от станции «Столбово» до Троицка.
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