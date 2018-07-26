Новая ветка метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» пройдет через Теплый Стан

В этом году начнется строительство новой линии от станции «Улица Новаторов» Большого кольца метро до «Коммунарки» в Новой Москве . Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Радиальная линия метро от «Улицы Новаторов» до «Столбово» пройдет вдоль Ленинского проспекта к улице Академика Опарина и улице Генерала Тюленева до пересечения с МКАД. Далее линию поведут по территории Новой Москвы.