В Москве пройдет фестиваль «Московское кино» 

Департаментом культуры города Москвы в период с 01 августа по 09 сентября 2018 годазапланировано проведение фестиваля «Московское кино». В рамках Фестиваля на открытых городских площадках состоятся бесплатные кинопоказы, мастер-классы, лекции, встречи с российскими актерами и режиссерами и др. (еженедельно со среды по воскресенье, с 12.00 по 22.00).
Адреса проведения Фестиваля «Московское кино»:
— Парк Победы;
— Усадьба Воронцово, ул. Воронцовский парк, д.3;
— Зона отдыха Тропарево, ул. Академика Виноградова, д.12;
— Парк Садовники, проспект Андропова 58А;
— Парк Печатники, ул. Гурьянова, д.49;
— Парк Артема Боровика, улица Братиславская, д.6;
— Парк 850-лет Москвы, улица Поречная, 6;
— Парк Коломенское, проспект Андропова, дом 39, строение 2;
— Бирюлёвский дендропарк, Дирекция природной территории Царицыно, улица Липецкая, владение 5А;
— Парк Фестивальный, улица Советской Армии, 12, строение 2;
— Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках, Усачёва улица, 1с3А;
— МБУ ДК Московский, поселение Московское, 1-й микрорайон, 49;
— Парк Строгино, улица Маршала Катукова, д.28;
— Парк Северное Тушино, улица Свободы, 56, с.1;
— ландшафтный парк Митино, Пенягинская улица, 16;
— Южное Медведково, площадка перед ТЦ ЭГО МОЛЛ, проезд Дежнёва, д.27, с.1;
— площадка проведения мероприятия на улице Лётчика Бабушкина, дом 1, корп.1;
— Северное Медведково, Северодвинская улица, д.11, к.1;
— Парк Сад Будущего, со стороны ул. Вильгельма Пика, ст.м. «Ботанический сад»;
— Парк Алтуфьево, ул. Новгородская, д.38;
— в Отрадном, парк Победы, Юрловский проезд, д.6;
— Парк Ангарские пруды, ул. Ангарская, д.45, к.1;
— Западное Дегунино, парковка перед ТЦ XL, Дмитровское шоссе, д.89;
— город Зеленоград, центральная площадь;
— Филевский парк, ул. Новозаводская, д.27;
— Солнцево, Парк 60-лет Октября, ул. Богданова, 17, с.2;
— в Крылатском, Осенний бульвар, д.2;
— Парк Радуга, Вешняки, Вешняковская улица, 14Ас1;
— улица Новокосинская, дом 28;
— Парк Измайловский, Аллея Большого круга, д.7.